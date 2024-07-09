Антонов: США умалчивают о попадании ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве

В США лицемерно умалчивают о том, что в больницу "Охматдет" в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию", — говорится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале посольства.

По словам дипломата, инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как "превосходный подарок" для обоснования дальнейшей эскалации конфликта.

Накануне в Минобороны РФ назвали истериками заявления из Киева о якобы намеренном ракетном ударе российских военных по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что фотографии и видео, снятые в Киеве, "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".