Мухаммад. Стало известно самое популярное имя у новорожденных мальчиков в ХМАО

Самым популярным именем для мальчиков в ХМАО-Югре является Мухаммад, уже после идут Михаил, Артем, Александр и Роман. А в пятерку самых популярных имен для девочек, кроме Софии, Евы, Анны и Марии, вошла Амина. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на информационно-аналитический портал "Реестр ЗАГС".

Мухаммад стал самым популярным именем в ХМАО в 2023 году, и в нынешнем, судя по статистике, ситуация повторится. Если в прошлом году так назвали 348 мальчиков, то в нынешнем - уже 177. Это 2% от всех новорожденных.

Мухаммад вошел в пятерку самых популярных имен также в Астраханской области.

В целом по России в 2021 года самыми популярными именами для девочек неизменно становятся София, Ева, Анна, Мария, Виктория, для мальчиков — Михаил, Александр, Артем, Матвей, Максим. При этом Максима в нынешнем году может потеснить Тимофей.

Нет никаких сомнений, что популярность имени Мухаммад в ХМАО связана с огромным количеством мигрантов. В 2023 году в регионе был зафиксирован рекордный миграционный прирост - 21 тыс. человек. Это более чем в два раза больше, чем в 2022 году. Иностранцев среди въезжающих около трети, но этот показатель растет.