Волонтерский центр Алексея Вихарева прошел верификацию на платформе Добро.ру

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева прошел верификацию на официальной платформе Добро.ру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Вихарева, теперь все волонтеры центра будут получать верифицированные волонтерские часы, а их опыт работы будет отражен на портале Госуслуг. При этом такие часы дают целый ряд бонусов:

многие вузы и сузы при поступлении добавляют абитуриентам к баллам ЕГЭ и ОГЭ дополнительные баллы за волонтерскую книжку, что увеличивает шансы на поступление;

волонтерская книжка с верифицированными часами станет хорошей рекомендацией начинающим специалистами при трудоустройстве;

официальный волонтерский опыт поможет пройти отбор на крутые международные мероприятия, фестивали и прочее.

Напомним, Волонтерский центр Алексея Вихарева был открыт депутатом гордумы Екатеринбурга в прошлом году по адресу ул. 8 марта, 8д. Активисты регулярно помогают проводить культурные и образовательные мероприятия. Они поддерживают приюты для животных и храмы, принимают участие в благотворительных и экологических акциях, помогают больницам и другим государственным учреждениям города.

В мае нынешнего года Алексей Вихарев анонсировал конкурс "Идея на миллион". Участие в нем могут принять подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Предложения по улучшению Екатеринбурга принимаются все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Как пояснил Вихарев, самые удачные проекты будут реализованы, о них он расскажет в своих соцсетях. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению. Подробности об условиях конкурса можно узнать на специальном сайте.