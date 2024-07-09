Закрыты аэропорты Волгограда и Астрахани

Росавиация закрыла аэропорты Астрахани и Волгограда на фоне атаки беспилотников. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 03:55 мск на работу аэропортов Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) были введены временные ограничения. Оба аэропорта временно не принимают и не отправляют воздушные суда", - сообщили в Росавиации.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что над северной частью Астраханской области уничтожено пять беспилотников, о пострадавших не сообщается. В Волгоградской области были атакованы подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону.