В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погибли четыре человека

Четыре мирных жителя погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Помимо этого, в результате атак повреждено 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей. Есть перебои на линии электропередач.

По данным Гладкова, за ночь атаке подверглись сразу несколько городов и сел: Белгород, Шебекино, Новая Таволжанка, Дроновка и другие населенные пункты.

Утром 9 июля два населенных пункта Шебекинского городского округа были атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.

В поселке Красное в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника серьезные повреждения выявлены в шести двухквартирных и двух частных домах.

В селе Ржевка дрон сдетонировал на кровлю частного дома, в результате чего произошло возгорание, которое уже потушено.