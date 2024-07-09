"Иннопром": Екатеринбург будет развивать сотрудничество с китайским городом Ордос

В понедельник, 8 июля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Ордоса Ду Хуэйлян подписали протокол о намерении установить дружеские отношения между мегаполисами. Представление документа стало частью международной промышленной выставки "Иннопром", об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

"Екатеринбург и Ордос во многом похожи. Это два промышленных и экономических центра с большим инновационным, научным и культурным потенциалом. Оба города сравнительно молоды, отличаются желанием расти и открывать новые горизонты для жителей", – подчеркнул екатеринбургский градоначальник Алексей Орлов.

Он отметил, что сотрудничество мегаполисов будет касаться как сфер экономики, торговли, образования, науки, так и культуры, туризма. По словам Главы Екатеринбурга, уральская столица открыта к сотрудничеству: в городе учатся почти 9 000 иностранных студентов, 2 000 из которых – прибыли из КНР.

Ордос станет седьмым городом Поднебесной, установившим тесное сотрудничество с Екатеринбургом. Дружеские соглашения с уральской столицей заключили Гуанчжоу, Сиань, Чэнду, Цицикар, Харбин и Шэньчжэн.

"Екатеринбург – это важный промышленный, торговый, финансовый и научный центр Российской Федерации с богатой историей, мощной индустриальной базой и огромным потенциалом для развития. Основываясь на принципах уважения и доверия, мы создаем платформу для взаимодействия. Давайте вместе использовать возможности для модернизации и писать новую главу сотрудничества между нашими городами", – заявил начальник управления коммерции Ордоса Бай Цзяньган, представлявший город по поручению мэра Ду Хуэйляна.

В заключение глава Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил делегацию на VIII российско-китайское ЭКСПО.

Напомним, ранее делегация Ордоса уже бывала в Екатеринбурге. Тогда Алексей Орлов пригласил представителей мегаполиса на "Иннопром". Более подробно о встрече можно прочесть в специальном материале Официального портала Екатеринбурга.

Город Ордос расположен в центральной части Внутренней Монголии Китайской Народной Республики. В мегаполисе проживают 2,2 миллиона человек. В городе сконцентрированы 1/6 запасов угля и 1/3 природного газа всей страны. Третий год подряд Ордос занимает первое место в рейтинге деловой среды региона и считается одним из самых привлекательных городов для инвестиций в Китае.