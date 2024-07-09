В правительстве обсуждают введение "управляемости найма" мигрантов

В правительстве обсуждают возможность "повышения управляемости найма" мигрантов. Такой раздел может появиться в нацпроекте "Кадры", который, в свою очередь, уже готовится к утверждению. Предполагается, что развитие получит целевой (организованный) набор иностранных работников, передает РБК.

Предполагается, что нацпроект "Кадры" стартует в 2025 году. Структуру нацпроекта кабмин будет обсуждать в конце июля. Тогда и будет представлен проект "Качественная трудовая миграция". Предлагается создать оператора организованного набора мигрантов, который будет "фактически выполнять роль кадрового центра для российских компаний", рассказали в Минтруде.

В материалах проекта говорится, что к 2030 году по целевому набору в Россию будут приезжать "не менее 300 тыс. трудовых мигрантов". Также предполагается вынести медосмотры, дактилоскопию, проверку знания русского языка для "целевиков" за пределы России, привязать иностранных работников к работодателям и расширить географию стран, откуда они будут приезжать.