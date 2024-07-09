В Екатеринбурге в день приезда Мишустина у "Иннопрома" вновь образовались пробки

Сегодня, 9 июля, в Екатеринбург прилетит премьер-министр Михаил Мишустин – он поучаствует в международной выставке "Иннопром". Несмотря на то, что до начала главной пленарной сессии, на которой выступит глава российского Правительства, есть еще несколько часов, вблизи "Екатеринбург-Экспо", где проходит выставка, уже образовались пробки.

Меры безопасности на выставке сегодня усилены. Даже если ехать довольно бодро, простоять в пробке придется не менее получаса из-за довольно тщательного досмотра въезжающих автомобилей. Внутри "Экспо" также работают сотрудники полиции. Они стоят у пункта пропуска, сверяют фото на бейдже с лицом его обладателя, просят снять головной убор, если он надет.

Главная стратегическая сессия "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса" начнется, если ничего не поменяется, в 14.40 и продлится до 17.00. Кроме Мишустина в ней поучаствуют, например, главы белорусского и таджикистанского правительств Роман Головченко и Кохир Расулзода.