Делом об избиении девочки братьями-мигрантами в Нижнем Тагиле займется ГСУ СКР

Расследованием уголовного дела об избиении 11-летней девочки братьями-мигрантами в Нижнем Тагиле будет заниматься Главное следственное управление СК России. Таково поручение главы СКР Александра Бастрыкина.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, это сделано для наиболее полного и объективного расследования. По факту инцидента СК России по Свердловской области возбуждено дело по статьям 111, 213 и 150 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). К уголовной ответственности привлекается уроженка Азербайджана. А дело в отношении двух ее малолетних сыновей, которые и избили девочку, было прекращено, так как они не достигли возраста наступления уголовной ответственности.

Бастрыкин поручил ГСУ провести тщательное расследование и выяснить все обстоятельства. Также он дал указание провести повторную судебно-медицинскую экспертизу в судебно-экспертном центре ведомства.

Напомним, ранее глава СК России потребовал повторно возбудить дело по факту избиения тагильской девочки братьями-мигрантами из ее класса. Поручение было дано после того, как Александр Бастрыкин узнал о негативной реакции общественности на прекращение уголовного преследования братьев.