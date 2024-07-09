Бывший завод Volkswagen в Калуге начал выпускать автомобили

Бывший завод концерна Volkswagen из Германии в Калуге, который теперь принадлежит компании АГР экс-президента "Авилона" Андрея Павловича, возобновил серийное производство автомобилей.

Это произошло после переговоров с новым партнером, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Другие подробности не раскрываются.

Предприятие может выпускать кроссоверы китайской Chery и ее суббренда Jaecoo, сообщают "Ведомости".

Chery являются одними из самых популярных иномарок у россиян. Продажи Tiggo 7 за первое полугодие выросли более чем в два раза в годовом выражении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша обещал перезапуск завода в течение первого полугодия 2024 года.