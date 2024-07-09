РЖД вложат в подготовку строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург 12 млрд рублей

"Российские железные дороги" в текущем году вложат 12 млрд руб. в подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт- Петербург.

Как заявил замглавы РЖД Андрей Макаров, в холдинге обсуждается возможность увеличения суммы. РЖД занялись строительством входов в Москву для ВСМ за год до принятия основного решения по реализации проекта, поэтому у холдинга уже практически готова проектно-сметная документация. "Часть проектов мы заносим на экспертизу в конце 2024 года, часть - в первом полугодии 2025 года. Поэтому мы полностью будем обеспечены уже утвержденной проектно-сметной документацией и будут окончательно определены стоимостные параметры", - сказал Макаров.

Отмечается, что компания сосредоточилась на объектах искусственных сооружений, то есть на строительстве сложных эстакад и мостов. Кроме того, началась активная работа в пределах узла - переустройство станции Москва-Товарная Октябрьской железной дороги и высвобождение площадки под Ленинградский транспортно-пересадочный узел. В конце 2024 года есть возможность начала строительства нового депо, сообщает ТАСС.

Тем временем, в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представлен макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Разрабатывает состав группа "Синара". Поезд будет разгоняться до 400 км/ч, из одной столицы в другую можно будет добраться за 2 часа 15 минут. Электропоезд будет максимально российским.