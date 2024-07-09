В российские продукты все чаще добавляют запрещенную добавку

В России производители мясной и молочной продукции всё чаще используют запрещенную добавку.

Это микробная трансглютаминаза (мТГ). Ее используют для увеличения объема продуктов. В народе ее называют "мясным клеем", так как она способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и, таким образом, снизить себестоимость продукции.

Согласно предостережениям Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистике самих служб, за 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022 году. За I полугодие текущего года, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, зафиксировано 28 случаев применения запрещенной добавки.

Микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. В Роспотребнадзоре указали, что данный фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения животных и растительных белков, сообщают "Известия".