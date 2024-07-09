Спрос на ипотеку может упасть на 50%

В России спрос на льготную ипотеку в июне резко подскочил.

По итогам месяца банки выдали в 1,5 раза больше таких жилищных кредитов, чем в мае. Таковы данные ДОМ.РФ . Объем оформленных займов по госпрограммам достиг рекордного уровня с начала 2024 года и превысил отметку в 600 млрд руб. — это почти треть от выдач за всё первое полугодие текущего года.

Массовые льготные программы привели к увеличению стоимости жилья, однако после их корректировки с 1 июля спрос на ипотеку может просесть на 30%. По словам экспертов, на отдельные проекты спрос может упасть на 50%. Это приведет к некоторому пересмотру цен на жилье — появится больше акций и скидок от застройщиков.

Это не станет для рынка катастрофой — он лишь вернется к нормальному состоянию после аномального спроса и завышенной стоимости, сообщают "Известия".

Тем временем, ставки по ипотеке в России достигли рекордных 23%. Россияне, решившиеся на покупку жилья в ипотеку сейчас, стараются минимизировать ежемесячный платеж различными способами. Один из способов снизить платеж — заплатить единовременную комиссию банку. Также выросла актуальность торга с собственниками недвижимости при покупке "вторички".