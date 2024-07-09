В России запустят сервис для заключения брака по биометрии

В России появится сервис, который позволит заключать брак по биометрии без обращения в ЗАГС.

Как заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, соответствующее поручение он дал Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий.

Поручение предусматривает разработку дорожной карты, в которой отразятся все этапы и сроки запуска проекта. Биометрия будет применяться для нескольких услуг в органах ЗАГС – заключение брака, смена имени и установление отцовства, сообщает ТАСС.

Напомним, в России государственную пошлину за расторжение брака предложили увеличить с 650 до 5 тыс. руб. Речь идет о случаях, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.