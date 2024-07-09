В РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа"

РЖД в рамках современного этапа развития Восточного полигона построят железнодорожные пути, по протяженности соизмеримые с длинной двух БАМов времен комсомольской стройки.

"С 2013 года, то есть с первого этапа реконструкции Восточного полигона, не считая реконструкции верхнего строения пути, на сегодняшний момент уже 3 тысячи перешагнули. У нас было порядка 2,4 тысячи километров на первом этапе. И у нас где-то около 2 тысяч на втором", - сообщил заместитель гендиректора компании Андрей Макаров.

В рамках второго этапа было построено около 800 км в 2022-2023 годах, на текущий год запланирована укладка 1,1 тыс. км пути. "Можно сказать, что мы видим, что уже за 11 лет - комсомольская стройка с 1974 по 1989 год, 15 лет - мы за 11 лет в принципе сделали не меньше", - указал Макаров.

За комсомольскую стройку БАМа было уложено около 3 тыс. километров пути.