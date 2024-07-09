Котяков: Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей

В России воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тыс. семей.

Как сообщил глава Министерства труда РФ Антон Котяков, данное количество семей ранее направили маткапитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка. По его словам, остались суммы менее 10 тыс. руб. В настоящее время такие средства можно направить на накопительную пенсию матери.

Как напомнил министр, согласно решению главы государства, в ближайшее время будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток до 10 тыс. руб. в виде единовременной выплаты. Всем семьям, имеющим такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности их плучить.

За все время существования в России программы материнского капитала было выдано 14 млн сертификатов, с начала 2024 года – 239 тыс. сертификатов.