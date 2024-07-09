09 Июля 2024
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Политика В России Северо-Кавказский ФО Республика Дагестан
Фото: Reuters / Caren Firouz

В Дагестане упразднен отдел фетв, не нашедший оснований запретить никабы

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) муфтията, не нашедший ранее оснований для запрета никаба, как несоответствующий вызовам времени, и объявил о дальнейших изменениях в муфтияте.

"Сегодня муфтий РД шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени. Муфтий также сказал, что в ближайшие дни будут приняты дальнейшие изменения в структуре муфтията", - сказано в Telegram-канале муфтията.

Ранее сообщалось, что отдел фетв при муфтияте Дагестана провел тщательный анализ шариатских текстов и не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Локальный и временный запрет на ношение никаба может вводиться из соображений безопасности, но только из-за внешних факторов.

Теги: Дагестан, никаб


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