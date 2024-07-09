Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО в 2026 году

Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* могут, согласно нормам УК России, получить возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении весной 2026 года.

Осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК РФ). Таким образом, Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года.

Приговор пока не вступил в законную силу. Защита объявила, что будет его обжаловать, сообщает РИА Новости.

Женщины получили по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма за постановку "Финист Ясный Сокол". Пьеса рассказывает о российских женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и уехавших в Сирию. Спектакль вышел в 2020 году и был номинирован на премию "Золотая маска" в четырех категориях, в двух из них – лучшая работа художника по костюмам и лучшая работа драматурга – стал лауреатом.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов