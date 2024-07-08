09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Экономика Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Денис Каракулов

Алексей Орлов: Наша цель – технологический суверенитет и создание новых рабочих мест

Экономике агломераций необходимо ускоренное развитие промышленного комплекса и освоение новых технологий, об этом в понедельник, 8 июля, заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках выставки "Иннопром". Градоначальник принял участие в экспертной сессии "Формирование промышленного потенциала крупнейших городов и агломераций России".

Уральская столица неслучайно стала площадкой для обсуждения этой темы. Сегодня здесь работают 247 промышленных организаций и около 10 000 производственных компаний. В них трудится более 93 000 человек. В 2023 году общий объем отгрузки составил 940,7 миллиардов рублей, что на 25,5 % выше уровня 2022 года. Объем отгрузки за 6 месяцев 2024 года увеличился на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участниками сессии стали главы городов, представители органов власти разных уровней, руководители предприятий. Эксперты обсудили перспективы развития промышленных территорий в городах и агломерациях, применение новых технологий, деятельность российских инвесторов, баланс между темпами жилой застройки и темпами развития рынка труда и ряд других важных вопросов.

"События последних лет показывают необходимость ускоренного развития промышленного комплекса и освоения новых технологий. Нам нужен качественно новый уровень развития экономики, в основе которой будет лежать технологический суверенитет. Это означает повышение эффективности работы с предприятиями, предпринимательским и научным сообществом, инвесторами", – подчеркнул Алексей Орлов в своем выступлении.

Алексей Орлов на "Иннопроме"(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

По словам градоначальника, один из инструментов по развитию реального сектора экономики – взаимодействие в рамках Екатеринбургской агломерации. Потенциал территорий для размещения мест приложения труда велик: реновация существующих промзон и образование новых позволят создать около 200 000 рабочих мест.

Участники дискуссии обозначили направления работы:

  • взаимодействие с региональными органами власти по выявлению свободных земельных участков и их вовлечение в промышленное назначение под самые востребованные производства;
  • усовершенствование механизма комплексного развития территории: создание в строящихся районах не только социальной инфраструктуры, но и безопасных промышленных объектов (light-industrial). Это позволит иметь жителям работу рядом с домом и сократит маятниковую трудовую миграцию;
  • всестороннее муниципальное содействие развитию действующих и создаваемых особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков (налоговые преференции, обеспечение транспортной доступности, ускорение прохождения разрешительных процедур);
  • поддержка частной инициативы по созданию специализированной индустриальной инфраструктуры. Такие проекты в уральской столице уже реализуются: индустриальные парки ПроБизнесПарк и ЕКАД Южный.

"Содействие развитию промышленности является одной их ключевых задач Екатеринбурга, ведь роль бизнеса в экономике города сложно переоценить. Речь идет о наполнении бюджета, создании новых рабочих мест и обеспечении жителей товарами и услугами. Десятки тысяч екатеринбуржцев заняты именно в промышленном секторе, что является одним из самых высоких показателей в России", – сказал Алексей Орлов в завершение мероприятия.

Теги: Алексей Орлов, Иннопром


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