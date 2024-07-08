"Большая математическая мастерская" - первое мероприятие-спутник «Технопрома-2024» стартовало в Новосибирске

Создание искусственного интеллекта, способного видеть и слышать, и многие другие студенческие разработки представлены на первом открывшемся мероприятии-спутнике «Технопрома-2024». Разработки ведутся в рамках проекта Математического центра в Академгородке «Большой математической мастерской» при содействии Правительства Новосибирской области.

Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова 8 июля открыла «Большую математическую мастерскую» в НГУ, которая является спутником форума «Технопром» с 2023 года. Мероприятие проводится в пятый раз Математическим центром в Академгородке, созданным на базе консорциума Института математики им. С.Л. Соболева и Новосибирского госуниверситета в рамках национального проекта «Наука и университеты», и соответствует задачам Десятилетия науки и технологий в РФ, инициированного Президентом РФ.

Ирина Мануйлова на открытии проекта пожелала командам успешной работы совместно с промышленными партнерами, отметив, что развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии – одна из главных задач нацпроекта «Наука и университеты».

«Новосибирская область имеет сильнейшую математическую школу. Этим мы обязаны легендарному основателю новосибирского Академгородка, выдающемуся математику, академику Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву, основавшему легендарную Физико-математическую школу, ныне Специализированный учебно-научный центр НГУ. С помощью педагогов из НГУ и институтов СО РАН, сотрудников математического центра мирового уровня «Математический центр в Академгородке», стратегической целью которого является построение системы наука-образование-индустрия, мы должны продолжать этот плодотворный процесс интеграции математики во все сферы нашей жизни. И «Большая математическая мастерская» – это та площадка, которая сможет объединить вокруг себя всех, кто к этому процессу неравнодушен, кто его хочет популяризировать. Лучшие проекты мы обязательно разберем в рамках «Технопрома» уже в конце августа, – отметила Ирина Мануйлова.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, в рамках треков «Технопрома-2024» состоится круглый стол «Технологические решения, разработанные студенческими проектными командами, на примере «Большой математической мастерской». Одной из команд мастерской предстоит поработать над созданием универсальной коммуникативной системы, приближающейся по уровню когнитивных способностей к человеку. Система может самообучаться, определять для себя цели и пути их достижения, может быть использована для решения сложных экономических задач, автономного вождения и управления БПЛА, автоматизации и оптимизации промышленных процессов, предотвращения аварийных ситуаций, медицинской диагностики и научных исследований от создания новых материалов и редактирования генов при помощи вычислений до прогнозирования распространения инфекционных заболеваний и изменений климата.

Мероприятия мастерской будут проходить до 23 июля на пяти площадках в разных городах. В Новосибирске команды студентов, школьников и педагогов будут работать над 40 математическими проектами, решать задачи, поставленные заказчиками от индустрии.