Глава Югры наградил семьи

И.о. главы Югры Руслан Кухарук 7 июля в Ханты-Мансийске вручил награды семьям и жителям округа, которые прошли рука об руку десятилетия, создали крепкие союзы, основанные на заботе и уважении, достойно воспитали детей.

Например, указом президента России за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена "Родительская слава" награждены Раиса Наиловна и Рамиль Шарифьянович Закировы из Пыть-Яха. Семья вырастила и воспитала четверых детей. Глава семьи более 20 лет работал водителем, Раиса Наиловна – 30 лет учителем в школе. Дети по примеру родителей трудятся в родном городе. Медалями "Отцовская слава" и "Материнская слава" отмечены Нурмагомед Бавадинович и Алена Александровна Болековы из Сургута.

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности.