В Костромской области увеличивают базовые оклады по «указным» категориям специалистов бюджетной сферы

Для категорий работников, определенных Указом Президента РФ, будет произведено увеличение базовых окладов. На заседании администрации Костромской области отмечено, что решение стало возможным в связи с ростом экономики и развитием промышленных производств. Увеличилась средняя заработная плата работников и средний доход от трудовой деятельности, что позволяет увеличить зарплату «указным» категориям работников бюджетной сферы.

В соответствии с задачами, поставленными губернатором Сергеем Ситниковым, в регионе произойдет повышение заработной платы для педагогов, тренеров-преподавателей, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, социальных работников, работников культуры.

Данное решение затронет как областные, так и муниципальные учреждения. Для этого руководители муниципальных образований должны оперативно принять соответствующие нормативно-правовые акты. Необходимые средства из областного бюджета для исполнения данных задач им предусмотрены.

Отдельно отмечено, что повышение заработной платы будет происходить дифференцировано. В соответствии с требованиями Правительства, у всех категорий бюджетников повышается доля оклада в составе заработной платы.

Губернатор Сергей Ситников поставил задачу обеспечить оперативное доведение областных средств до получателей.

«Принципиально важно, чтобы люди это решение почувствовали в самое короткое время. Это повышение стало возможным благодаря тому, что промышленность, экономика Костромской области даёт устойчивый рост», - подчеркнул глава региона.

Объем финансовых средств, которые будут до конца года дополнительно направлены на увеличение заработной платы работников «указных» категорий, составит в общей сложности 1 млрд 380 млн рублей.