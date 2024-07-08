Губернатор вручил награды победителям юбилейного областного конкурса «Астраханское качество»

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в торжественной, 25-й церемонии награждения лауреатов и дипломантов областного конкурса «Астраханское качество».

Губернатор отметил, что за четверть века Конкурс стал эффективной и полезной площадкой для поиска деловых партнеров, общения и обмена опытом.

В 2024 году конкурсная комиссия определила семь лауреатов. Среди них промышленные предприятия, образовательные, медицинские и социальные учреждения: ИП. Мелия С.И, ООО «ПКФ «Сардоникс», ПАО «Астраханское стекловолокно», ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии, ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум экономики и права», ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 им. братьев Губиных», ГАСУСО АО «Старо-Волжский дом-интернат».

«Несмотря на все сложности, наши предприятия развиваются, модернизируют производство и наращивают ассортимент. А главное – готовы постоянно подтверждать качество своих товаров и услуг», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Областной конкурс «Астраханское качество» проводится с 1999 года. Он является одним из этапов программы «100 лучших товаров России». Во время проведения конкурса комиссия оценивает качество услуг, а также процессы управления в заявленных организациях.