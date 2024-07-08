Глава Прикамья сообщил, с чем регион приехал на "Иннопром"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался об участии региона в выставке "Иннопром".

"На нашем стенде представляем новейшие разработки края – промышленных роботов, газоанализаторы, средства индивидуальной защиты, акселерометры, инженерные конструкторы и другие. Свои технологии презентуют 15 пермских предприятий и организаций. Среди них — Особая экономическая зона «Пермь» и Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование»", - пишет Махонин в своем telegram-канале.

Махонин пообещал присоединиться к коллегам 9 июля.

"В деловой программе — рабочие встречи с руководителями крупных промышленных холдингов России и других стран. Обсудим развитие промкооперации и расширение торгово-экономического сотрудничества. Важно, чтобы наши компании становились узнаваемыми на российском и мировом рынке — уделим этому особое внимание", - написал Махонин.