Губернаторская программа «Кадры решают всё» начала работать в Астраханской области

По инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина сегодня в регионе запустили проект «Кадры решают всё», цель которого – выявить талантливых людей и пригласить их на работу в команду правительства Астраханской области на государственную и муниципальную службу.

К участию в кадровом проекте приглашаются астраханцы, которые обладают профессиональными и управленческими компетенциями, и готовы строить карьеру на государственной и муниципальной службе. Возраст – от 23 до 55 лет включительно, образование – высшее, наличие управленческого опыта – не менее 3-х лет или работа по профилю деятельности – не менее 5-ти лет.

Чтобы стать участником конкурса необходимо заполнить анкету на сайте, выбрать желаемое направление деятельности и направить предложения по совершенствованию выбранной отрасли в текстовом формате или в виде презентации. Подать заявку можно до 8 августа.

После успешного прохождения заочного этапа участников пригласят для очных мероприятий и интервью с представителями Мастерской управления «Сенеж» (г.Москва). Участники, набравшие по итогам двух этапов конкурса максимальное количество баллов, будут рекомендованы для трудоустройства в органы государственной и муниципальной власти, приглашены для участия в Губернаторской программе подготовки управленческих кадров, а также включены в резерв управленческих кадров Администрации Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области.