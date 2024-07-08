Игорь Бабушкин в День семьи, любви и верности вручил 16 супружеским парам астраханцев медали

Сегодня в Астраханском государственном театре Оперы и балета состоялся торжественный приём в честь Дня семьи, любви и верности. Губернатор Игорь Бабушкин вручил награды 16 супружеским парам.

Глава региона отметил, что большая крепкая семья – это основа сильного общества и залог процветания России. Сохранение традиционных семейных ценностей – это задача государственной важности.

«Мы стараемся делать всё, чтобы астраханцам было комфортно жить в регионе и воспитывать детей, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – Сейчас различными мерами поддержки охвачено 43 тысячи астраханских семей».

Отдельные слова благодарности за терпение и труд губернатор адресовал супружеским союзам, воспитывающим приёмных детей.

"В Год семьи мне особенно приятно вручить награды парам, которые прожили вместе не один десяток лет и сохранили любовь верность друг другу, – заметил Игорь Бабушкин. – Спасибо вам за вашу мудрость и терпение. За то, что учите молодое поколение хранить и приумножать традиционные ценности семьи".

Медаль «За любовь и верность» вручается парам, которые находятся в браке более 25 лет. Они получили известность среди сограждан благодаря крепости семейных отношений, взаимной любви и благополучия. В Астраханской области награда существует уже 16 лет.