08 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин в День семьи, любви и верности вручил 16 супружеским парам астраханцев медали

Сегодня в Астраханском государственном театре Оперы и балета состоялся торжественный приём в честь Дня семьи, любви и верности. Губернатор Игорь Бабушкин вручил награды 16 супружеским парам.

Глава региона отметил, что большая крепкая семья – это основа сильного общества и залог процветания России. Сохранение традиционных семейных ценностей – это задача государственной важности.

«Мы стараемся делать всё, чтобы астраханцам было комфортно жить в регионе и воспитывать детей, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – Сейчас различными мерами поддержки охвачено 43 тысячи астраханских семей».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Отдельные слова благодарности за терпение и труд губернатор адресовал супружеским союзам, воспитывающим приёмных детей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

"В Год семьи мне особенно приятно вручить награды парам, которые прожили вместе не один десяток лет и сохранили любовь верность друг другу, – заметил Игорь Бабушкин. – Спасибо вам за вашу мудрость и терпение. За то, что учите молодое поколение хранить и приумножать традиционные ценности семьи".

(2024)|Фото: astrobl.ru

Медаль «За любовь и верность» вручается парам, которые находятся в браке более 25 лет. Они получили известность среди сограждан благодаря крепости семейных отношений, взаимной любви и благополучия. В Астраханской области награда существует уже 16 лет.

Теги: игорь бабушкин, день семьи, любви и верности, медали


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