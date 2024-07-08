Режиссер Беркович и драматург Петрийчук получили по шесть лет

Суд вынес приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.

Они получили по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма, пишет ТАСС.

Беркович и Петрийчук судят за постановку "Финист Ясный Сокол", Пьеса рассказывает о российских женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и уехавших в Сирию. Спектакль вышел в 2020 году и был номинирован на премию "Золотая маска" в четырех категориях, в двух из них – лучшая работа художника по костюмам и лучшая работа драматурга – стал лауреатом.