ОСАГО стал не обязательным при регистрации машины

Президент Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации автомобиля.

Документ опубликован на портале правовой информации. Изменения вступят в силу 1 января 2025 г.

Ране необходимость такого решения объяснена тем, что, зарегистрировав транспортное средство, владелец может длительное время им не пользоваться. При этом ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании ТС предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением.