Догазификация СНТ уперлась в отсутствие документации у регионов

В 12 российских регионах полностью отсутствуют схемы расположения объектов газоснабжения в населенных пунктах. Без них Газпром и другие операторы, участвующие в догазификации, не могут подвести газ в СНТ, хотя ранее президент поручил распространить программу на садовые товарищества, а в апреле правительство подписало все необходимые документы.

В Совет Федерации, где сегодня проходило совещание по газификации регионов, отметили, что люди жалуются на ситуацию. "Схемы – основа работы операторов", - отметил сенатор Иван Абрамов.

Гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил, что статистика по наличию схем есть по 72 регионам России. "Только в 17 регионах есть схемы для 100% населенных пунктов. В 10 регионах – для 50-90% населенных пунктов. В 12 регионах схемы есть менее чем для 10% населенных пунктов. А в 21 регионе вообще не разработаны схемы. То есть формально у нас нет основания приступить к строительству внутрипоселковых сетей", - пожаловался Густов.

"Обязательным условием для догазификации является возможность строительства сетей. А возможность указывается в этой схеме", - добавил Густов.