Путин предложил разрешить использовать оставшуюся часть маткапитала на сбор детей в школу

Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить использовать оставшуюся часть маткапитала на сбор детей в школу. В первое время сумма составит 10 тысяч рублей.

По словам президента, ситуация с использованием оставшейся части маткапитала известна, она обсуждается с кабмином.

"После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя", - пояснил Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Он подчеркнул, что нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги.

"Давайте мы для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем", - предложил президент.