На Урале вновь обжаловали арест экс-главы Каменского округа

На Среднем Урале суд продлил срок ареста экс-главы Каменского округа Сергея Белоусова. Решение уже обжаловано.

Напомним, осенью прошлого года в мэрии Каменского городского округа проходили обыски. Сообщалось, что они связаны с уголовным делом Белоусова, на тот момент уже покинувшего пост главы.

Позже стало известно, что Белоусов обвиняется по статье 289 УК РФ "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". 8 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил бывшего чиновника под стражу до 14 июня 2024 года.

В дальнейшем срок ареста был продлен до 13 августа. Адвокат Белоусова уже подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд на это решение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, апелляцию рассмотрят в эту среду, 10 июля.

Ранее защита бывшего главы уже пыталась обжаловать его арест, но безуспешно.