Польша передаст Укаине МиГи, только если НАТО предоставит замену

Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО их заменят, заявил премьер-министр страны Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским.

По словам Туска, сейчас передать самолеты Варшава не может, поскольку они задействованы в программе патрулирования НАТО.

В мае 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине были переданы почти все МиГ-29, имевшиеся у страны. Также на вооружении у Польши есть американские F-16, но их передавать Киеву Варшава не намерена (хотя не исключает обучения украинских пилотов).