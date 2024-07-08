Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за выгул собак без намордников

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о штрафах за выгул собак опасных пород без намордника, который был внесен в Госдуму еще в конце 2021 года Московской облдумой.

Сейчас закон об ответственном обращении с животными обязывает владельцев собак выгуливать их только в положенных местах, убирать за ними, не выгуливать на детских площадках и т.п. Но в Кодексе об административных правонарушениях нет ответственности за несоблюдение этих правил.

КоАП дополнят новой статьей 8.50 "Несоблюдение требований к содержанию домашних животных". Список опасных пород утверждать будет Правительство.

Член комитета Госдумы Отари Аршба рассказал, что на прошлой неделе домашняя собака во дворе жилого дома прыгнула на коляску с ребенком одного из депутатов. Он вызвал полицию, но полицейские ничего не предприняли. Такой безответственности быть не должно.

За первое нарушение предлагается предупреждение или штраф от 500 рублей до 1,5 тысячи, а для индивидуальных предпринимателей - штраф 3-5 тысяч. За повторное нарушение физлицам придется заплатить 1,5-3 тысячи, а предпринимателям — 5-10 тысяч, сообщает "Парламентская газета".