08 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Новый глава Югры на Иннопроме поделился опытом округа в подготовке кадров

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук принял участие в работе сессии "Научно-технологическое развитие как основа новой экономической политики", которая прошла сегодня в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром", передает корреспондент Накануне.RU.

Участники стратегической сессии обсудили принципы и механизмы поддержки частного бизнеса, условия расширения и формат взаимодействия реального сектора экономики с ВУЗами, организацию эффективной подготовки кадров, развитие инструментов ГЧП для технологического развития страны и достижения технологического суверенитета.
Комментируя вопрос решения дефицита кадров, Кухарук отметил, что развитие региона напрямую связано с приоритетной отраслью – нефтедобычей.

В совместном решении проблем заинтересованы как власти, так и крупные нефтегазодобывающие компании. Одно из направлений – взаимодействие научных образовательных организаций и крупного бизнеса.

(2024)|Фото: Накануне.RU

"Этот вопрос в округе решаем уже не один год, путем заключения соглашений, так называемой социальной программы с крупными предприятиями, которые базируются в округе.  Ориентируемся не только на научное сообщество, но и на подготовку кадров", - заявил Кухарук.

(2024)|Фото: Накануне.RU

В регионе в 20 муниципалитетах есть профориентационный класс, завязка на колледжи и вузы на запрос компаний, представляющих нефтегазовый кластер.
Кухарук подчеркнул, что благодаря этой работе более 70% выпускников колледжей устраиваются на предприятия, с которыми были подписаны соглашения. 
Что касается ВУЗов, там процент доходит до 90. 

"Специально выделены кластеры по профессионалитету они как раз ориентированы на взаимодействие наших вузов ссузов с конкретными организациями", - отметил глава региона. 

Вторая составляющая – сама инфраструктура, готовность региона к созданию условий для работы научного сообщества на запрос предприятия.
В качестве примера Кухарук привел образовательный центр, открытый в Когалыме, а также Юнити парк в Сургуте.

Теги: иннопром, руслан кухарук, опыт, образование, кадры


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