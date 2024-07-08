Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили из-под ареста

Задержанные сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освобождены из-под ареста. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

В конце июня шестерых сыновей уволенного после терактов Магомеда Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.

5 июля стало известно, что экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, арестованный на 10 суток по статье о мелком хулиганстве, вышел на свободу. Омарова арестовали за то, что он нецензурно выражался на улице. 6 июля чиновника арестовали снова - на этот раз ему вменяют мошенничество. Сообщалось, что мужчину также могут обвинить по статье о пособничестве террористам. Напомним, два его сына были членами спящей ячейки, устроившими теракты в Дагестане. Как выяснилось, он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты.