Государство вмешается в вопрос ношения никаба, если исламская община не сможет решить его самостоятельно

Государство вмешается в вопрос ношения никаба, если исламская община не сможет решить его самостоятельно, заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия"). Он считает, что "никабы — это атрибут другой культуры, но не ислама как такового".

"Я знаю, что в некоторых мусульманских странах введен именно законодательный запрет [ношения никаба]. В Таджикистане, например, это публично прокомментировал президент Рахмон, который сказал, что это не наша культура, не наш ислам, он порождает определенные, абсолютно враждебные для нас последствия", - сказал Морозов в подкасте "Законный вопрос".

"В России я бы предпочел не принимать никаких законодательных решений, а лучше, чтобы соответствующую позицию заняла мусульманская общественность во всех регионах РФ. Но это зависит от того, насколько эта тенденция будет вызывать в обществе соответствующую негативную реакцию и иметь какие-то последствия. Я не исключаю, что, если мы увидим, что процесс идет лавинообразно, напрягает ситуацию во многих регионах и мусульманская общественность не может сама своими силами решить этот вопрос, то, возможно, понадобится применить административный ресурс", — сказал Морозов.

Ранее духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и муфтият Дагестана ввели временный запрет на ношение никабов в республиках. При этом в Дагестане поступали противоречивые сообщения о решении муфтията – то он поддержал запрет, то не вводил таких ограничений.