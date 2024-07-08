Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд в Кирове оправдал экс-губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.

"Производство по уголовному делу в части обвинения Белых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ, прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию", - приводит ТАСС слова судьи.

Белых обвинялся в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК). Уголовное дело в Кирове рассматривали в 2022 году, в 2023 году Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы – суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (и при этом оправдал в части превышения полномочий). Но за решетку Белых не отправился по двум причинам: во-первых, от наказания экс-губернатора освободили по истечению срока давности; во-вторых, он уже находился в колонии – отбывал восьмилетний срок по делу о взяточничестве. В июне Белых вышел из колонии.