Отечественный поезд для ВСМ "Москва — Санкт-Петербург" появится к 2028 году

В Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представлен макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Разрабатывает состав группа группа "Синара".

Поезд будет разгоняться до 400 км/ч, из одной столицы в другую можно будет добраться за 2 часа 15 минут. Электропоезд будет максимально российским.

Поезд отличается аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления, что снизит шум и расход энергии. Использование в качестве основного конструктивного материала экструдированного алюминиевого профиля позволит снизить вес поезда, а отечественный тяговый привод мощностью 10 МВт обеспечит скорость до 400 км/ч на специализированной железнодорожной инфраструктуре.

В составе будет восемь вагонов с местами различных классов, вместимость составит 455 пассажиров. Технические требования к салону проходят утверждение. Программное обеспечение будет российским. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 г. После сертификации составы поставят РЖД.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируют построить к 2027 г. Стоимость магистрали Минтранс оценивал в 1,7 трлн руб.