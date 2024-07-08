Натаскивание на 100-балльный результат ЕГЭ бесперспективно – ФИПИ

В Федеральном институте педагогических исследований прокомментировали результаты ЕГЭ этого года.

Общие тренды в 2024-м выглядят так: по профильной математике, физике, биологии, химии и географии отмечают значительный рост среднего балла, доли высокобалльников и 100-балльников; с базовой математикой, историей, обществознанием, английским языком и литературой ситуация без особых изменений; по информатике фиксируется рост числа участников, на этом фоне – прогнозируемое снижение средних результатов; по русскому языку есть "прогнозируемое незначительное снижение средних результатов".

По словам директора ФИПИ Оксаны Решетниковой, измерительные материалы и подходы к ним изменяются и совершенствуются каждый год. Сейчас, например, уже в обозримое поле входит возможность введения экспериментальной части экзамена. Но в институте хотят убедиться, что регионы потянут такую нагрузку.

Также в ФИПИ опровергают предположения о том, что "материалы ЕГЭ выходят за рамки школьной программы". "Но натаскивание на 100-балльный результат бесперспективно", - сказала журналистам Решетникова, добавив, что претендентам на высокий балл придется в ходе подготовки интересоваться дополнительными материалами.

Вот каковы итоги по отдельным предметам:

- Информатика слегка просела (по среднему баллу – прим. ред.). Но мы понимаем, что растет популярность IT-специальностей. Но некоторые школьники плохо представляют себе требования к таким специалистам и приходят на экзамен в надежде на везение. Но там все время меняется контекст. Доводить до автоматизма решение одной задачи бессмысленно.

- Русский язык: писали, что он чрезвычайно сложный. Но модель не претерпела никаких изменений. Почему снизился средний балл? Во-первых, результаты ранее были достаточно высокие. Погубила пагубная страсть к натаскиванию. Мы изменили задание: с поиска одного слова с неправильным ударением на поиск всех слов с неправильным ударением. И справились далеко не все.

Было много жалоб на тексты. Стандарт требует ориентации в любой литературе, в любых текстах. Придется читать тексты сложные, ориентироваться в них. Любые жанры могут попасться на экзамене.

- Литература: мы ввели критерий оценки грамотности. И он многим помешал написать сочинение на максимальный балл. По содержанию сочинения неплохие, но грамотность помешала.

- Есть затруднения с обществознанием – знанием конституционного строя страны.

- История: были задания на знание СВО, они базировались исключительно на данных учебника Мединского. Затруднений тут у ребят не было. А вот по ВОВ у многих поверхностные знания. Лучше других периодов выпускники знают борьбу народа с иностранными завоевателями – здесь высокие результаты. Хуже других – конец XIX – начало XX века.

- Иностранные языки сложнее, там традиционно выше баллы.