В приграничных с СВО регионах выпускники не стали отказываться от сдачи ЕГЭ

В Севастополе 10% выпускников воспользовались возможностью не сдавать ЕГЭ. Рособрнадзор представил альтернативу школьникам в пяти субъектах и частично – еще в трех субъектах (зона СВО и приграничные районы, где идут обстрелы.

"Вот мы предоставили такую возможность – не сдавать ЕГЭ, которую так хвалят те, кто из СССР. <…> Опрос показал, что 90% выпускников в Севастополе пошли сдавать ЕГЭ. В Курской области – 78% сдавали экзамен", - сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что во многих школах были обстрелы, экзамен приостановили, но затем продолжили, хотя власти разрешили в таких случаях переносить ЕГЭ на резервные дни.