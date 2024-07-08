На Урале начали судить велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела велосипедиста, напавшего на девушку в Каменске-Уральском. Ему грозит пожизненное.

Трагедия произошла в августе прошлого года, когда 16-летняя Дана возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке. Из-за отсутствия транспорта поздним вечером ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома.

По версии следствия, мужчина преследовал ее на велосипеде, а затем затащил на участок лесопарка, повалил на землю и стал удерживать. Дана оказала активное сопротивление, стала громко кричать, потому изнасиловать ее не получилось. Тогда нападавший руками задушил девушку. После, заметив лежащий на земле сотовый телефон, он похитил его и скрылся, но вскоре был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, Эдуард Голиков обвиняется в убийстве с целью скрыть другое преступление, покушении на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия и краже. Дело находится в производстве судьи Павла Неретина. Оно рассматривается в закрытом заседании.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете России, наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержан мужчина был 31 августа 2023 года в результате мероприятий, проведенных сотрудниками СКР и полицейскими. Судом он был заключен под стражу.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности и замкнуто жил один в трехкомнатной квартире.

"Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе (так называемом "детекторе лжи"), - отметил полковник Горелых.

Напомним, ранее Голиков, преследовавший 16-летнюю Дану, рассказал силовикам, как напал на девушку.