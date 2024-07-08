Минобороны РФ: Разрушения в Киеве произошли из-за падения украинской ракеты ПВО

В Минобороны РФ назвали истериками заявления из Киева о якобы намеренном ракетном ударе российских военных по гражданским объектам.

В министерстве сообщили, что сегодня утром был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

"Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города", - говорится в заявлении МО.

Отмечается, что "аналогичные истерики" киевского режима случаются не первый год и каждый раз накануне проведения "очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО".

Цель таких провокаций - обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца, подчеркнули в ведомстве.

Mash сообщает, что в Киеве на месте взрывов находят поражающие элементы ракет ПВО ВСУ. Стальные кубики разбросаны рядом с жилыми районами, ТЦ и возле больницы. Такими компонентами начиняют украинские ракеты ЗРК "БУК" и его модификации, уточняет телеграм-канал.