Мэр Екатеринбурга посетил экспозицию Фонда святой Екатерины на выставке ИННОПРОМ-2024

Алексей Орлов посетил экспозицию Фонда святой Екатерины на выставке ИННОПРОМ.

Во время обхода выставочного центра международной выставки глава Екатеринбурга особое внимание уделил стенду Фонда святой Екатерины.

Директор благотворительной организации Александр Андреев представил главе города редкие иконы святой Екатерины — покровительницы столицы Урала.

Каждая икона была изготовлена ювелирами и художниками в единственном экземпляре и еще никогда не была показана широкой аудитории. Шедевры православной культуры хранятся в частной коллекции мецената и бизнесмена Андрея Симановского.

Напомним, что Фонд святой Екатерины объединяет крупнейшие компании Свердловской области, которые вместе делают все возможное, чтобы жизнь людей в Екатеринбурге становилась лучше.

В 2023 году благотворительная организация вошла в топ-7 крупнейших фондов России.