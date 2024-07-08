Проверочных и контрольных работ в школе станет меньше

Проверочных и контрольных работ в российских школах должно стать меньше, но речь не идет о ВПР, которые проводит Рособрнадзор.

"Наши исследования выявили, что есть школы, где по ряду предметов значительное время (до 70% учебного времени) пишут контрольные работы. Есть рекомендация: до 10% времени на контрольные работы. Речь не идет о коротких проверках, тестах в конце урока. Это про полноценные контрольные работы от звонка до звонка. ВПР – раз в год. Региональные проверочные должны быть согласованы с Рособрнадзором", - сказал журналистам глава Рособорнадзора Анзор Музаев.