08 Июля 2024
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Наука и техника Свердловская область Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменские производители презентовали вагон-квартиру

В Екатеринбурге на выставке "Иннопром" "Заводоуковский машзавод" (Заводоуковск, Тюменская область) представил свою уникальную разработку – вагон-квартиру, при изготовлении которого используют авиационные технологии. О деталях проекта рассказал Накануне.RU специалист отдела маркетинга предприятия Евгений Циглер.

"Мобильное жилье, конкретно – вагон-дома, – востребованная продукция для нефтегазовой отрасли. Вопрос стоит остро, особенно в районах Крайнего Севера и южных регионов, и не только нашей страны, где температура воздуха колеблется от минус 60 до плюс 50. Наши вагоны позволяют эту температуру "держать" и предоставлять комфортные условия", – сказал Циглер.

Разработка каркаса и других элементов уникальна и не имеет аналогов в России. Размеры такого дома могут быть разными – от 2,4 на 9 м. Длина может достигать 12 м, все зависит от заказа конкретного потребителя. Дома полностью – от идеи до воплощения – создают на заводе, у которого есть 140 кв. м производственных площадей и 20 га земли. Предприятие выпускает 250 схожих описываемому домов в месяц. Среди клиентов машзавода – предприятия нефтегазового сектора, а также сервисные организации.

вагон-квартира Заводоуковского машзавода(2024)|Фото: Накануне.RU

"Уникальность нашей разработки – создан специальный каркас из определенного профиля металла. Крепления листов идут через клепку, технология является авиационной. От импорта не зависим, вагон – на 99% российский. Цена – около 2 млн руб.", – сказал Евгений Циглер.

"Заводоуковский машзавод" является единственным представителем Тюменской области на "Иннопроме-2024".

Теги: вагон-дом, кедр


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