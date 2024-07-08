Российский летчик рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину

Украинские спецслужбы обещали переправить на Украину семью летчика ВКС России, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

Предполагалось, что родственники пилота выедут сначала в Турцию, а затем через Молдавию на Украину. Об этом рассказал сам пилот на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1".

По его словам, украинские спецслужбы оформили его семье польские документы и счет в банке. Но при этом договор обслуживания оформили на Украине.

На опубликованном видео показаны, в частности, итальянские и польские документы, в том числе паспорта, которые предназначались для летчика и его семьи, пишет РИА Новости.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинская разведка пыталась подкупить пилота российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 для угона на Украину, план воплощался при поддержке стран НАТО. За перелет и посадку ракетоносца на Украине офицеру предлагали гражданство Италии и около $2 млн.