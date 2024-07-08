На "путинскую пересдачу" ЕГЭ записались около 15% выпускников

Дни "путинской пересдачи" ЕГЭ были для Рособрнадзора котом в мешке – никто не знал, сколько детей и на какой экзамен запишется.

"Дни пересдачи стали для нас загадкой. Неизвестно было, сколько детей будут пересдавать. Я прогнозировал около 15%, получилось в итоге чуть больше (по заявкам, по явке еще неизвестно) – 113 тыс. заявлений было подано. До 17 июля будут обработаны результаты. Предыдущий результат будет аннулирован", - сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он добавил, что около половины пересдающих – это те, кто не набрал даже минимальный балл. Еще около 30% - те, кто набрал минимальный балл (31-40 баллов), которых недостаточно для поступления в вуз. Также среди записавшихся на пересдачу были ребята с высокими баллами, желающие еще улучшить свой результат.

Напомним, в этом году во время послания Федеральному собранию президент России предложил ввести возможность пересдачи одного экзамена ЕГЭ по любому предмету.