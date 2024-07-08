В школах давят на выпускников, чтобы они выбирали колледж, а не ЕГЭ

В Рособрнадзоре признали наличие давления в некоторых школах на выпускников с тем, чтобы они отказывались от ЕГЭ и поступали в колледж. При этом тренд на уход в колледжи существует и без давления.

"Проблема есть. Не надо рейтинговать школы, муниципалитеты по результатам учителей, в том числе по среднему баллу ЕГЭ", - сказал журналистам Анзор Музаев, комментируя давление на учеников, которые не смогут сдать ЕГЭ на высокий балл.

"Сейчас большой крен, когда и отличники начали уходить в колледжи. Это уже вызов для системы. Выдавливали слабых раньше, а тут отличники уходят. Люди видят, что выпускники колледжей много зарабатывают, конкурс там повыше, чем в престижных вузах", - говорит Музаев.