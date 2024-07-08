Участник СВО из Екатеринбурга получил долги от Минобороны и отдал деньги в детдом

В Екатеринбурге участник специальной военной операции получил долги от Минобороны и передал деньги в детский дом. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, осенью прошлого года к нему обратилась мать военнослужащего из Екатеринбурга с просьбой помочь ее сыну получить долги по денежному довольствию. Вопрос удалось решить через военную прокуратуру и участнику СВО отдали крупную сумму.

На днях Иванов пообщался с бойцом и узнал, что полученные осенью деньги тот направил, в том числе, в один из екатеринбургских детдомов.

"В этот раз помог ребятам с зимней одеждой. По его словам, он вместе с друзьями и раньше, еще до спецоперации, помогал этому учреждению, привозил вещи, игрушки", - отметил депутат.

Напомним, недавно выплаты контрактникам СВО в Свердловской области увеличили до 400 тысяч рублей.