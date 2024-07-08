"Ворота в Мордор": Генпрокуратура разобралась с досмотром выпускницы на ЕГЭ в Воронеже

Генпрокуратура выяснила, что "никого раздеваться в Воронеже не заставляли", сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев по поводу ситуации перед ЕГЭ в одной из воронежских школ. Он добавил, что были выявлены "другие нарушения".

Глава ведомства раскритиковал журналистов и депутатов Госдумы, которые "увидели картинку – тут же произошло судилище, тут же смертный приговор вынесли". Также Музаев заявил, что в прессе были демонизированы металлоискатели: "просто какие-то ворота в Мордор".

Напомним, родственники по меньшей мере одной выпускницы в прославившейся школе в Воронеже утверждали, что девушке пришлось чуть ли не прилюдно раздеваться из-за срабатывания рамки детектора, когда она пришла на экзамен. При этом контролировавший ситуацию сотрудник школы, якобы, встал на сторону охраны, заявив о необходимости поиска металлического предмета. Им в итоге оказались вставки в бюстгальтер.